Geen gascentrale maar grootste batterijpark van Europa vestigt zich in Dilsen-Stokkem: “Idee kwam van de burgers zelf”

Dilsen-StokkemEnergiebedrijf RWE wil een grootschalig batterijpark bouwen in Dilsen-Stokkem. De eerdere plannen om een gascentrale te bouwen zijn definitief van tafel geveegd, en de nieuwe vergunningsaanvragen zijn alvast ingediend. De eerste reacties klinken alvast positief. “Dit is geweldig nieuws”, zegt Jackie Janssen die destijds 4.000 bezwaarschriften verzamelde tegen de gascentrale. Het nieuwe park zou meer dan 500.000 gezinnen van stroom kunnen voorzien gedurende 4 uur.

“Het plan om een gascentrale te bouwen wordt onmiddellijk en volledig stop gezet.” Een zin met enorm veel waarde en bepalend voor Dilsen-Stokkem. RWE trekt tegelijk het beroepsschrift in tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor de gascentrale. Het bedrijf verandert het geweer van schouder en wil op het terrein aan de Energielaan 1 in Dilsen-Stokkem een grootschalig lithium-ion batterijpark bouwen en uitbaten. Exit gascentrale dus.

Dillsen-Stokkem zou hiermee een van de grootste batterijparken van Europa krijgen. “Het batterijpark is letterlijk één van de suggesties van de bevolking die bij de bevraging over de gascentrale naar voren kwam", zegt CEO van RWE, Roger Miesen. “We hebben deze suggestie ter harte genomen en in alle rust verder vormgegeven.”

Het park krijgt een totaal geïnstalleerd vermogen van 200 MW (megawatt) en een energie-inhoud van 800 MWh (megawattuur). Dit betekent dat het batterijpark, eenmaal volledig opgeladen, een vermogen van 200 MW kan leveren gedurende een periode van vier uur. Vergelijkbaar zou 200 megawat zo’n 500.000 huishoudens aan stroom kunnen voorzien.

Opslag

In vergelijking met andere flexibele elektriciteitscentrales, zoals gascentrales, produceert een batterijpark niet zelf elektriciteit en stoot het geen CO2 uit. “Het fungeert puur als een tijdelijke opslag van elektriciteit, om deze later weer terug aan het net te leveren. Het batterijpark van RWE dient in praktijk om dreigende tekorten in de elektriciteitsvoorziening op te vangen met elektriciteit die eerder op momenten van overschot werd opgeslagen.”

RWE heeft recent de vergunningenprocedure gestart tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de bouw en uitbating van het batterijpark. Als onderdeel van deze lopende vergunningenprocedure organiseert 19 april een informatiebijeenkomst in de hoop de mensen uitgebreid te kunnen informeren.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jackie Janssen verzette zich hard tegen de komst van een gascentrale en haalt zijn slag thuis. © RV

“De Innovatieve Energietransitie Hub in Dilsen-Stokkem moet de verdere groeiambities van RWE in hernieuwbare energieproductie in België mee helpen faciliteren en zorg dragen voor een betere systeemintegratie van dergelijke groene productietechnologieën.

Succes na protest

Na 4.000 bezwaarschriften en veel protest geleid door Jackie Janssen als kopman is hij bijzonder tevreden. “Het maakt ons bijzonder blij dat we in Dilsen-Stokkem op de Energielaan gaan voor energie-innovatie in plaats van het bouwen van een energie-museumstuk, een gascentrale. Van zodra alles beschikbaar staat op het omgevingsloket zullen wij waken of er voldoende garanties zijn om de levenskwaliteit van de inwoners in Dilsen-Stokkem te vrijwaren en of het zelfs kan verbeteren. Het is dus voorlopig een voorwaardelijk hoera. Wij geloven dat als je mensen rond een project kan verzamelen je ontzettend veel kan bereiken. Met ons zullen vele mensen van Dilsen-Stokkem blij zijn met deze wending in het verhaal.”