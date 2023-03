Galerie in Sittard eert Toon Hermans met grote expositie

Has­selt-app bereikt kaap van 10.000 downloads

Slechts 3 maanden na de lancering van de Hasseltse stadsapp werd de grens van 10.000 downloads intussen bereikt. Het stadsbestuur beloofde per download 1 euro te schenken aan De Warmste Week. “Met resultaat, want de app werd in de eerste 3 weken al liefst meer dan 5.000 keer gedownload”, zegt bevoegde schepen Frank Dewael (Open Vld) tevreden.