Frituuruitbater riskeert 30 maanden cel voor cannabisplantage op zolder: “ik deed het om mijn schulden af te betalen”

De uitbater van de frituur bekende dat hij zich had laten overhalen door zijn overbuur, die eerder al betrokken was in een groot drugsdossier, om de plantage in zijn woning op te zetten. “Ik had het niet moeten doen maar ik stond er door corona en problemen met een huurder financieel niet goed voor en ik wilde mijn schulden van 60.000 euro zo afbetalen”, bekende de man (54) voor de strafrechtbank in Tongeren. Het onderhoud van de plantage gebeurde als de frituur gesloten was, gaf de vijftiger nog mee. De politie stelde vast dat de plantage drie volledige oogsten had opgeleverd. “Voor de eerste heb ik 2.500 euro gekregen”, biechtte de friturist op. “Nadien was dat 25.000 euro per oogst.”