Fortuna Sittard huurt verdediger Fofana van Bayer Leverkusen

Zes maanden na veroorde­ling voor drugsdood vriendin, staat vrouw (39) opnieuw voor de strafrech­ter: “U kreeg een kans en gooide ze in de vuilnisbak”

Een 39-jarige vrouw uit Dilsen-Stokkem kreeg ‘een zeer mooie kans’ toen ze de strafrechter in januari met de hand op het hart beloofde dat ze haar leven zou beteren. Ze kreeg drie jaar cel, grotendeels met uitstel, omdat ze de drugs leverde die haar ‘vriendin’ fataal werd. Amper twee maanden later liep het opnieuw fout. En dat bracht P., die zich vandaag voor dezelfde strafrechter moest verantwoorden voor winkeldiefstallen en drugsbezit, in een zeer moeilijk parket.