Familie Mila (1,5) wacht levensbedreigende operatie urenlang bang af: “Tumor bleek steenhard te zijn, maar ze is weg”

Dilsen-StokkemGoed nieuws voor Mila (1,5) uit Dilsen-Stokkem. Het meisje moest een levensgevaarlijke operatie ondergaan om een zeldzame tumor te verwijderen . En dat is gelukt, laat de familie weten. “We zijn al even bij haar geweest, maar ze slaapt nog", zegt mama Debbie opgelucht.

“Ze was er klaar voor, ons sterk meisje", zei mama Debbie. “Ze is om kwart voor 8 in slaap gedaan, en ik mocht nog bij haar tot net voor de operatie zou beginnen. Vanaf dan was het urenlang wachten en nog eens wachten.”

De dokter had op voorhand aangegeven dat het een uiterst gevoelige operatie was omdat er een pak bloedvaatjes samenkwamen ter hoogte van de tumor. En dat ze aanvankelijk zeiden dat dat vele uren kon innemen, maar in praktijk mogelijk twaalf uren. De dokter had de hele dag ook ingepland om enkel Mila te opereren, net omdat er niet voorspeld kon worden hoelang de ingreep zou duren.

“Neem je tijd, zolang het maar lukt, zei ik daarop", zegt Debbie. “Uiteindelijk heeft het toch zes uur geduurd, en toen we bij de dokter kwamen zei hij dat hij goed nieuws had. Niet alleen de operatie was geslaagd, maar hij was er ook in geslaagd alles te verwijderen. Initieel ging mogelijk 95 procent lukken, maar effectief de hele tumor is weg. ‘Het was steenhard', zei de dokter, maar al bij al is het nog vlot verlopen.”

Mila is dus vrij van de tumor en complicaties bleven ook uit.

Volledig scherm Mila, woensdagochtend net voor de ingreep zal gebeuren. © RV

Woensdagavond sliep Mila nog steeds en het ziekenhuis geeft haar extra medicatie tegen de pijn. “We zijn al bij haar geweest, en ze hangt vol kabeltjes en wordt beademd. Als ze vanavond wakker wordt, bellen ze ons meteen zodat we van ons huisje hier op enkele minuten vandaan er meteen heen kunnen. Het kan ook dat ze donderdagochtend pas ontwaakt. Belangrijk is dat dat ze geen pijn ervaart dus ze krijgt genoeg medicatie toegediend."

Bestraling

De ouders beleefden in elk geval een intense dag met nagelbijten. “We gaan vanavond nog wat eten en zijn vooral opgelucht dat het einde in zicht is. Tenslotte is dit een cruciaal hoofdstuk, we kunnen eindelijk verder met ons leven als de revalidatie achter de rug is. Het zou kunnen dat er nog bestralingen of chemo moet volgen, zodat eventuele achtergebleven kankercellen ook verwijderd worden, maar dat is nog afwachten.”

De bewuste tumor aan de bijnier scheidde een zeldzaam hormoon af, dat al meer dan een jaar diarree veroorzaakt en de peuter daardoor volledig uitdroogde. Sindsdien leefde Mila bijna onafgebroken in het UZ Leuven. Door het verwijderen van de tumor en dus ook het schadelijke hormoon, zou de levenskwaliteit van Mila moeten verbeteren. “In een ideaal scenario gaat ze in september naar school nadat ze eerst revalideert en verder herstelt.

Afhankelijk hoe vlot ze in Duitsland herstelt, kan ze nadien terug naar het UZ Leuven worden overgebracht voor weer enkele dagen revalidatie. Vermoedelijk zal dat ten vroegste volgende week gebeuren. “Om daarna gewoon naar huis te kunnen, en dan is deze helse periode voorbij."

