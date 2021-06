Familie Conings wil crematie verhinderen, begrafenisondernemer met dood bedreigd

Alken Hacker linkt online profiel van studente aan pornosites: 8 maanden cel gevorderd

22 juni Een 27-jarige student uit Alken riskeert een celstraf van acht maanden omdat hij in augustus 2017 het account van zijn jeugdvriendin hackte, haar online profiel volledig overnam en dat, met vermelding van haar adres en telefoonnummer, koppelde aan verschillende pornosites. Het leven van de beloftevolle universiteitsstudente veranderde daardoor volledig. “Op ieder nieuw moment in haar leven is het bang afwachten of men haar niet online opgezocht heeft.”