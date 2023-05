Explosie in Sittard is ‘aanslag op woning van verdachte in liquidatieonderzoek’, twee aanhoudingen

Bende steelt 15.000 euro van hulpbehoe­vend meisje: "U wil hen terugbeta­len? Graag daden, in plaats van woorden”

Ze stalen zonder blikken of blozen 15.000 euro van een gezin met een hulpbehoevende dochter, en nu weten ze of ze voor de trieste feiten achter de tralies vliegen. Hun slachtoffers: de familie Lufti, een gezin uit Maasmechelen. Zij verloren in 2021 duizenden euro’s spaargeld aan de phishingbende. Geld waarmee ze thuis een lift wilden laten installeren voor hun 15-jarige dochter. “Dit is enorm stresserend voor ons als gezin. Sinds de dag van de feiten rook ik meer dan een pakje sigaretten per dag”, aldus vader Zekrullah.