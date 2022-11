Dronken vrouw rijdt tegen geparkeerd voertuig

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd Politie Maasland geconfronteerd met een verkeersongeval. Dit vond plaats aan de Rijksweg in Dilsen. Om 0.10 uur reed een 43-jarige vrouw tegen een geparkeerd voertuig. Achteraf blies ze ook nog eens positief, wat betekent dat haar rijbewijs werd ingetrokken. De voertuigen in kwestie werden vervolgens getakeld.