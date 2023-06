Droge zomers en heftige regenbuien worden nieuwe normaal: ‘Waterschappen staan voor enorme opgave’

Prinses Delphine kleurt Maasmeche­len Village met haar kunst, waaronder megagrote ‘Delphine­ken Pis’: “Het is zo belangrijk om van jezelf te houden”

Hooggeëerd bezoek zaterdag in Maasmechelen Village, want kunstenares Delphine van Saksen-Coburg (55) streek neer in het Limburgse centrum voor shopliefhebbers. De Belgische prinses plaatste in het winkeldorp drie kunstwerken. Van een grote wensboom en spiegelinstallatie tot een ‘Delphineken Pis’. “Imperfecties kunnen net zo mooi zijn.”