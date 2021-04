Dodelijk ongeval van Neri (17) en Pieter (18) komt enorm hard aan bij nabestaanden: “Ze waren een prachtig koppel...”

Genk LABIOMISTA plant containers neer in het wild: “Jongeren de kans geven om hier op ideeën te broeden”

2 april De Truiense kunstenaar Koen Vanmechelen (55) heeft drie containers neergezet in het Protected Paradise, een ongerept stuk natuur gelegen in het kunst- en dierenpark LABIOMISTA. De drie units doen dienst al denktank. Bedoeling is dat jongeren er komen nadenken over de toekomst, nu corona het sociale leven al meer dan een jaar heeft platgelegd.