Dode en twee gewonden bij ongeval in Lanklaar

Hasselt Gaan Hasseltse horecaza­ken net als Gentse Overpoort al feestend het nieuwe academie­jaar in? “Geen plannen in die richting”

31 augustus De Gentse Overpoort, dé feestbuurt van de studentenstad, is vastberaden om het nieuwe academiejaar al feestend in te gaan, ondanks dat feestjes in nachtclubs eigenlijk pas zijn toegestaan vanaf oktober. Mogelijk zullen er nog meer horecazaken in studentenfeesten op de kar springen. In Hasselt lijkt dat voorlopig niet het geval te zijn.