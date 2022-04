“Die gascentrale komt er tóch, zeiden ze. En kijk nu”: hoe Jackie Janssen energiereus RWE op de knieën kreeg en een batterijpark naar Limburg haalt

In 2018 hoort Jackie Janssen - zelf actief bij de lokale CD&V-afdeling - dat er zoiets bestaat als Dils-Energie, een project waar weinig informatie over te vinden is. In 2020 pas ontdekt hij naar eigen zeggen hoe er dan sprake blijkt van een gascentrale, hoe de procedure op gang was gezet en de aanvraag al bij de stad liep. “Ik heb dat via een simpel bordje aan het industrieterrein ontdekt”, zegt Janssen, die op enkele honderden meters van het industrieterrein woont. “Ik denk eerlijk dat als het toen onder de radar was gebleven, we te laat waren geweest en dat er nu wél een gascentrale in onze achtertuin stond.”