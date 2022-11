Conciërge (34) steelt banden en velgen uit opslag werkgever: werkstraf van 80 uur

Nadat de voormalig werkgever van F. (34) een vermoeden had dat er diefstallen in zijn zaak werden gepleegd, stelde hij een intern onderzoek in. En dat leverde al snel resultaat op want conciërge F., die toegang had tot het pand, had in maart 2021 op een tweedehandssite een set Mercedes banden te koop had gezet. En die was identitiek aan een set die verdwenen was uit de opslag. De banden hadden een nieuwwaarde van 3.000 euro. Toen de eigenaar een afspraak maakte om zijn banden te wisselen, waren die in de bandencentrale nergens meer te bespeuren.