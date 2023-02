CDA en VVD in Limburg niet tegen coalitie met PVV

Hasselt Hasselts Jenevermu­se­um en stripau­teur Michaël Olbrechts maken graphic novel over jenever

Het Hasseltse Jenevermuseum slaat de handen in elkaar met de Genkse stripauteur Michaël Olbrechts en de Genkse Uitgeverij Daedalus voor een eerste graphic novel over jenever. Die zal tegen september 2024 te lezen én te beleven zijn in de Hasseltse binnenstad via workshops, signeersessies en meer.