Burenruzie escaleert in schietpartij in Dilsen-Stokkem

Bree / Bocholt Dieven gaan aan de haal met juwelen, cash en... heggenscha­ren

Het afgelopen weekend werden twee diefstallen vastgesteld in respectievelijk Bocholt en Bree. De dieven hadden het natuurlijk gemunt op juwelen en cash, maar ook op heggenscharen. Dat blijkt uit een bericht van politie CARMA. De heggenscharen werden gestolen uit een garage in de Muizenduikstraat in Bree. De klassieke buit werd dan weer ontvreemd uit een woning in de Breeërweg te Bocholt.

17 juli