Buren in shock na verdacht overlijden Mireille (53): “Een vriendelijke dame, die onze kinderen weleens een courgette cadeau deed”

Dilsen-StokkemDe 53-jarige Mireille Van Caenenberghe is in de nacht van vrijdag op zaterdag dood teruggevonden in haar woning in Dilsen-Stokkem. De politie verspreidde eerder nog een opsporingsbericht nadat de vrouw haar huis vrijdagavond verlaten had. Er is in het onderzoek een verdachte opgepakt. De buurt reageert alvast verrast.