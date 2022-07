Brandende kachel leidt naar amfetaminelab in kelder van woning Dilsen-Stokkem: tot 3 jaar cel

Op 5 oktober 2020 ontving de alarmcentrale van de brandweerzone Oost-Limburg een melding van hevige rookontwikkeling in een garage, gelegen achter een woning in de Kanaalstraat in Dilsen-Stokkem. Ter plaatse werd de brandweer opgewacht door een 29-jarige Dilsenaar. Die deelde mee dat hij in de woning aanwezig was om de honden van huurder D.S. (34) te verzorgen. De brand werd volgens de twintiger veroorzaakt door een pelletkachel die vuur had gevat.