Bonden vragen werknemers VDL Nedcar het werk vrijdag weer te hervatten

Japanse duizend­knoop ontdekt op site van gloednieu­we mobilhome­par­king in Hasselt

De Japanse duizendknoop gooit roet in het eten voor de nieuwe mobilhomeparking in Hasselt. Die parking is op komst op parking Hawaï, aan de rand van het Kapermolenpark. “Maar pakken we deze hardnekkige plant niet eerst aan, dan kunnen we niet verder”, klinkt het bij de stad.