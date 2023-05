Bonden dreigen met acties om sociaal plan VDL Nedcar: ‘Wij hebben het helemaal gehad met de familie Van der Leegte’

VOETBAL EERSTE NATIONALE Patro schuift onderuit in Winkel en ziet reeks van vijftien speeldagen zonder verlies gestopt: “Ongelukki­ge nederlaag”

Patro Eisden dat vorig weekend nog de promotie naar 1B afdwong, schoof zaterdagavond verrassend met 2-1 onderuit tegen Winkel Sport. De Maaslanders waren nochtans na de rust via kapitein Wouter Corstjens op voorsprong geklommen. Winkel boog in de slotfase op zes minuten tijd de voorsprong om tot een overwinning. Patro, dat na de promotie nog op het kampioenschap mikte, ziet concurrent Luik opnieuw moed vatten. “Tegen Charleroi opnieuw de ruggen rechten. We blijven de titel ambiëren”, klonk Henk Dijkhuizen achteraf strijdvaardig.