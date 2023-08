FC Emmen ontbindt contract Van Beijnen ‘in goed overleg’ alweer na 25 dagen

FC Emmen heeft het contract van Mike van Beijnen na enkele weken alweer ontbonden. De club uit Drenthe trok de 24-jarige verdediger in juli transfervrij aan, nadat hij was vertrokken bij Fortuna Sittard. Bij de Limburgers had de verdediger slechts een invalbeurt gehad.