Mila na maandenlan­ge revalida­tie vrijdag voor het eerst naar school: “Wordt emotioneel voor hele gezin”

Herinner u Mila uit Dilsen-Stokkem die maandenlang tegen een tumor op haar niertje vocht en uiteindelijk met een levensbedreigende operatie in Duitsland gered kon worden. Sindsdien herstelt de kleuter bewonderenswaardig goed én mag ze nu vrijdag voor het eerst naar school. Voor het gezin was het afgelopen jaar zwaar, en vooral mama Debbie vindt het loslaten moeilijk. “Mila is heel hard aan mij gehecht”, vertelt ze.