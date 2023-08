BURENRU­ZIES. Maïsdool­hof van Emiel werd meermaals vernield door buurman met pikdorser: “Dit heeft ons allebei geld gekost. Veel geld”

600 vierkante meter. Zo groot was de schade die een landbouwer twee jaar geleden veroorzaakte in het maïsdoolhof van De Merelhoeve in Paal. Een buurman reed met zijn pikdorser dwars door het veld om zijn eigen akker te bereiken. Het was het trieste hoogtepunt van een vete over een toegangsweg die al ruim 80 jaar aansleepte. Is die vandaag al uitgeklaard? En hoe gaat het met het doolhof: is de toeristische trekpleister al volledig hersteld?