Bruidspaar krijgt 280 bierbakken leeggoed als huwelijks­ca­deau: “Wilden niet zomaar een enveloppe afgeven”

Van je vrienden moet je het hebben. Of toch wat originele huwelijkscadeau’s betreft. Margit Jacobs en Dave Swinnen stapten vrijdag in het huwelijksbootje en kregen bij het avondfeest een foto getoond van hun cadeau. 1.300 euro via de voetbalvrienden van Dave, maar dan wel in leeggoed. “Het is intussen al opgeruimd”, lacht Margit.