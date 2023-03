Beschonken bestuurder gaat over de kop in Dilsen-Stokkem

Emilietta leefde volgens autopsie tot maximaal halve dag na laatste maaltijd

De 75-jarige dementerende Emilietta Chini uit Eisden-Tuinwijk, wiens lichaam dinsdagmiddag in het Mechels Bos is aangetroffen, heeft na haar verdwijning uit haar woning nog enkele uren geleefd. Uit de lijkschouwing bleek dat ze tot maximaal een halve dag na haar laatste maaltijd in leven zou zijn geweest. Er is zes dagen naar de vrouw gezocht.