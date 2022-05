BELOOFD IS BELOOFD. Hoe staat het met Maascentrum De Wissen? Is de kinderarmoede al gedaald? En wat met de sportinfrastructuur?

Dilsen-Stokkem Twee maanden na zware brand gaat bistro Den Arend weer open: "Maar verzekerin­gen doen nog moeilijk”

Vrijdag 22 april opent bistro Den Arend in Dilsen-Stokkem weer de deuren. Een zware brand legde een deel van de zaak in de as, maar uitbater Paul heeft niet stilgezeten. “De erker waar de brand woedde, kunnen we nog niet gebruiken", vertelt hij. De rest is in twee maanden tijd verbouwd tot een hippe zaak.

20 april