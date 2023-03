BBB schuift met vier zetels aan in bestuur Waterschap Limburg

Van kwaliteits­vol bronswerk tot een uniek schilderij van Rembrandt van Rijn: dit is de 39ste editie van de Kunst- en Antiek­beurs in Hasselt

Op zoek naar unieke kunstwerken of exclusieve meubelstukken? Dan kan je nog tot en met zondag terecht op de 39ste editie van de Kunst- en Antiekbeurs in de Trixxo Arena in Hasselt. Liefst 70 nationale en internationale standhouders brengen daar hun mooiste en meest kwaliteitsvolle topstukken, maar ook toegankelijke parels naar het grote publiek. Wij brachten alvast een bezoekje.