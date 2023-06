Akkoord vakbonden en VDL over sociaal plan Nedcar

Vrienden van meisje (24) dat sterft aan overdosis krijgen zware celstraf­fen: “Combinatie van verschil­len­de drugs leidde tot de dood”

Twee vrienden, die samen met een 24-jarig meisje in juli 2021 aanwezig waren op een appartement in Heers en het slachtoffer cannabis, speed en amfetamines gaven, zijn mee verantwoordelijk voor de overdosis die haar fataal werd. De strafrechter legde beide heren dan ook een stevige celstraf op van drie jaar. “Bijzonder tragisch”, noemde de aanklager de zaak. “Als je drugs aan iemand geeft, let dan op want je draagt een zware verantwoordelijkheid.”