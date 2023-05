Aangenaam lenteweer in hemelvaartsweekend: mogelijk 20 graden in Limburg

ZIEN. PXL-studenten openen pop-upstore in Hasselt

‘X-store’. Zo heet de gloednieuwe winkel van PXL-studenten die nog een hele week lang in de Hasseltse Kapelstraat geopend is. Op zoek naar een fris lentebiertje? Zot van duurzame decoratie of ambachtelijke zeep? Dan ben je aan het juiste adres.