Zwaar vrachtverkeer wordt verbannen uit wijk aan Regina Caelilyceum: “Engagement omzetten naar concrete daden in heel Dilbeek”

De Schilderkunstlaan is gelegen in een enorm drukke wijk vlakbij de Ninoofsesteenweg en het kruispunt met de Rozenlaan. Daar bovenop is het ook nog eens een doorsteek naar Anderlecht en moet al het verkeer erlangs passeren om te gaan zwemmen in zwembad Dilkom. Dat in combinatie met twee scholen van het Regina Caelilyceum is -vanzelfsprekend- niet ideaal. De duizenden leerlingen worden vaak afgezet voor de schoolpoort met de wagen, wat in de ochtend vaak voor verkeersinfarcten zorgt. Hierbij is de combinatie van fietsende en stappende leerlingen zeker niet ideaal. Onder impuls van de ouderraad werd in februari een deel van de Schilderkunstlaan omgevormd tot een schoolstraat met slagboom. Nadien kwamen er in maart 6 zebrapaden bij.