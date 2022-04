Zuster Monika viert 106de verjaardag: “Ik ben graag onder het volk en dat houdt me jong”

Haar leeftijd prijkte tijdens het feest op de gouden ballonnen in de achtergrond. Zuster Monika werd 106 jaar geleden geboren in Zwitserland en is heel fier op die roots. Ze was dan ook heel blij met de fruittaart met als opschrift ‘Schwester Monika, alles Gute zum Geburtstag’. De zuster is dan wel de oudste bewoner van WZC De Verlosser, maar is nog bijzonder kwiek. Bovendien is ze ook bij iedereen geliefd. Dat bewezen de vele kaartjes die ze mocht ontvangen.