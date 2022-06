Zomercafé opent opnieuw de deuren

Dilbeek Zes damesteams ReActief namen het tegen elkaar op in ‘The Battle’

De leden van ReActief, de enige echte multisportclub voor volwassenen in Vlaanderen, beoefenen al vijf jaar meer dan 25 sporten per jaar. Afgelopen vrijdag namen de zes damesteams uit Dilbeek, Asse, Ternat en Gooik het tegen elkaar op in een tornooi met vijf sporten: The Battle.

23 juni