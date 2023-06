Zesdejaars RC ontwikkelen project geestelijke gezondheid

Rozenfesti­val duurt de hele zomer met workshops en begeleide rondleidin­gen

In juni geeft Sint-Pieters-Leeuw opnieuw de aftrap van het Rozenfestival. Juni is traditioneel de maand waarin de rozen op hun best staan, maar eigenlijk trakteren de bloemen ons de hele zomer op mooie geuren en kleuren. Daarom vult de gemeente het Rozenfestival dit jaar iets anders in en loopt het evenement de hele zomer.