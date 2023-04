Zes nieuwe concerten Musica@Parola in de kerk van Bodegem

INTERVIEW. Alexandre Helson, zevende generatie achter koekjesfa­bri­kant Maison Dandoy: “Dankzij de ‘biscottes’ hebben we de oorlog overleefd”

De zaken gaan goed bij Maison Dandoy. Met elf vestigingen en drie pop-ups lijkt de Brusselse koekjesfabrikant steeds meer uit te breiden. Het zijn dan ook niet zomaar koekjes: álles wordt met de hand gemaakt. Dat verzekert Alexandre Helson ons, intussen de zevende generatie aan het roer van het familiebedrijf. Hij vertelt ons over de moeilijkheden om een familie verenigd te houden tijdens het zaken doen, duurzaamheid en over een eventuele uitbreiding in Vlaanderen.