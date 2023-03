“Ze kan geen nee zeggen”: leerling-bestuurder reed zaterdagnacht onder invloed én met passagiers

“Het is eigenlijk niet evident dat ze hier vandaag is, want ze is enorm gestresseerd”, sprak haar advocate. “Het dossier is dan ook allerminst sympathiek.” De vrouw had op 25 september 2021 nog haar voorlopig rijbewijs, maar reed rond op een zaterdagnacht tussen 22 uur en 6 uur. Ze had enkele passagiers aan boord, maar geen geschikte begeleider. Als klap op de vuurpijl bleek ze ook 1,37 promille in het bloed te hebben. “Ze was die avond naar een huwelijk gegaan waar ze eigenlijk niet van plan was om naartoe te gaan”, vervolgde de advocate. “Ze was moe na een dag werken, maar werd door haar vriend toch aangezet om af te zakken. Ze heeft het moeilijk om nee te zeggen. Er werd een glas gedronken en één werden er twee. ‘s Nachts wilden enkele vrienden van haar met de taxi naar huis, maar vroegen mijn client of zij hen niet wilde afzetten aangezien zij met de wagen was gekomen. Opnieuw kon ze geen nee zeggen.”

De advocaat vroeg de rechter, ondanks de zwaarwichtige feiten, om mild te zijn. “Het is een vrouw die vooruit wil in het leven en recent een huis heeft gekocht”, klonk het. “De afstand tussen haar thuis en het werk is vijftig kilometer, dus haar rijbewijs kwijt zijn ligt moeilijk. Daarnaast staat ze open voor een werkstraf. Een boete is makkelijk: je betaalt en ben ter vanaf. Zij wil er echt wel iets voor doen. Ook voor een cursus over alcohol bij VIAS staat ze open.” Rechter Johan Van Laethem gaf de vrouw een werkstraf van vijftig uur, samen met een rijverbod van twee maanden.

Lichamelijk en geestelijk ongeschikt

Een andere jonge chauffeur die in 2021 in Dilbeek met passagiers werd betrapt kwam er minder goed vanaf. Hij beschikte niet over een geldig rijbewijs, had drie passagiers aan boord en reed onder invloed van cannabis. De rechtbank vroeg eerder al drie bloedanalyses, maar die werden niet aangeleverd. Rechter Van Laethem besliste om de jongeman, die zelf ook niet aanwezig was, onmiddellijk lichamelijk en geestelijk ongeschikt te laten verklaren. Daarnaast kreeg hij een boete van 1.600 euro, waarvan 400 euro met uitstel. Mag hij toch ooit terug de baan op? Dan zal hij eerst medische en psychologische proeven moeten afleggen én zijn rijbewijs onmiddellijk twee maanden inleveren.

Recidivisme

Tot slot verscheen nog een vrouw voor de rechter die als leerling-bestuurder inbreuken beging. Deze vrouw werd in oktober 2021 in Halle aan de kant gezet. Agenten stelden vast dat de verplichte L niet aanwezig was, ze zonder begeleider reed, haar twee jonge zoontjes in de wagen zaten en dat de keuring vervallen was. Bovendien liep de vrouw in het verleden al drie veroordelingen op, waaronder in 2018 een boete van 1.600 euro met 1.440 euro uitstel voor een ongeval terwijl ze geen rijbewijs en verzekering had. “Maar op dit moment rij ik niet meer”, sprak ze voor de rechter. “Ik ben een alleenstaande mama en ga niet werken.” Rechter Johan Van Laethem hield rekening met de sociale en financiële situatie. De vrouw kreeg een boete van 400 euro, maar volledig met uitstel, een rijverbod van drie maanden en het verplicht afleggen van de vier examens. Voor de inbreuk op de keuring kreeg ze een boete van tachtig euro, maar eveneens volledig met uitstel.

