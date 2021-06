Zakenman Johan (49) al tien maanden opgesloten in hotelkamer in Dubai: “Opgelicht door investeerder die veel macht uitoefent”

Lennik Bestuurder gewond na klap tegen gevel van schuur in Lennik

13 juni Een bestuurder van een Citroën is dezenamiddag gewond geraakt bij een ongeval in de Kattestraat in Lennik. De man verloor omstreeks 14 uur de controle over het stuur toen hij richting Ninoofsesteenweg reed. Hij reed met zijn auto in op de gevel van een schuur. De hulpdiensten werden meteen verwittigd en de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ook ter plaatse, net als een MUG-team en een ziekenwagen. De man was bij bewustzijn en kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend alvorens hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De straat was na het ongeval een uur versperd.