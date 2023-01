Wordt ook in deze scholen het uniform aan de haak gehangen? “Het zorgt net voor samenhorigheid. Dat het uitgerekend de scholieren zijn die protesteren, hoeft dan ook niet te verbazen”

Nog met een twintigtal zijn ze, verspreid over heel Vlaanderen: scholen met een strak opgelegde dresscode. Veelal klonk de roep om de rug te keren naar het uniform bij de schoolgaande jeugd. Dat was zo in 2014 en 2018 in het Genkse Don Bosco. Of in 2021, opnieuw in een Don Boscoschool, dit keer in Zwijnaarde. Toch zijn het uitgerekend de scholieren die in Brugge hun onvrede uiten over de beslissing van directie. “De school moet geen kleurboekje zijn,” schreef een leerling in niet mis te verstane bewoording.

Geen gemor

Ook in het Regina Caelilyceum klinkt er weinig gemor op de schoolbanken. De katholieke ASO-school peilt regelmatig naar de populariteit van de kledijvoorschriften bij het personeel, de leerlingen en de ouders. “Uit de laatste bevraging, die enkele jaren geleden plaatsvond, bleek dat vooral de ouders de voorschriften genegen zijn. Maar ook het personeel en de leerlingen blijven kiezen voor onze uniforme kleuren,” zegt directeur Gerda Van Cutsem. Binnen enkele maanden wil de school een nieuwe bevraging houden.

Hoewel het Regina Caelilyceum geen uniform oplegt, wordt er binnen de schoolmuren wel met uniforme kleuren gewerkt. In het schoolreglement staat: ‘De kledij op school is sober en verzorgd. Schoolkledij is geen vrijetijdskledij. De basiskleuren zijn marineblauw en wit. Op het schooldomein en in de schoolgebouwen dragen de leerlingen steeds kleding in uniforme kleuren, marineblauw en/of wit, zonder opschriften, strepen of versiering.’ “Zoals alles hebben ook kledingvoorschriften voor- en nadelen,” gaat Van Cutsem verder. “Hier vormen de uniforme kleuren een bepaald herkenningspunt. Het zorgt voor een gemeenschappelijke identiteit en verbondenheid, en maakt deel uit van wie we zijn. Maar als zou blijken uit de volgende bevraging dat er nog weinig animo is voor de uniforme kleuren staan wij er zeker voor open om daarover in gesprek te gaan.”

Volledig scherm De Sint-Ignatius-school in Overijse. Rozenhoedjes, ochtendgebeden en missen maken deel uit van het vaste lessenrooster. Anticonceptie en abortus zijn des duivels. © Eric de Mildt

Samenhorigheid

Ook in Sint-Ignatius, een uitgesproken katholieke secundaire ASO-school met internaat in Overijse, wordt het uniform gehanteerd sinds de oprichting in 2015. De school voorziet een das of sjaal, het schoollogo en een T-shirt voor de lessen lichamelijke opvoeding. Jongens dragen een marineblauwe blazer met het logo, een donkergrijze wollen broek, een lichtblauw hemd, en zwarte leren schoenen. Meisjes combineren een blazer met een lichtblauw hemd, een donkergrijze wollen plooirok, en zwarte leren schoenen. Hakken zijn uit den boze.

Anders dan in Brugge is Sint-Ignatius allerminst van plan het uniform aan de haak te hangen, klinkt het bij de school. Doordat elke leerling hetzelfde gekleed is, ontstaat immers een groter gevoel van samenhorigheid. Dat het uitgerekend scholieren zijn die protesteren tegen de maatregel in Brugge, mag dan ook allerminst verbazen, aldus het schoolbestuur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.