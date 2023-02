Woonzorgcentrum Quietas in de kijker tijdens de ‘Dag van de Zorg’

“Zolang ik niet naar een home moet, is het goed”: vergrij­zing in Brussel neemt toe

Tegen 2030 wordt een echte boom verwacht in het aantal 85-plussers in het Brussels Gewest. Hoewel in de Brusselse woonzorgcentra kamers leeg staan, is dat niet voor iedereen een optie. Niet alleen kan dat prijzig uitvallen, veel mensen blijven liever zo lang mogelijk thuis. Zo ook Jeanne De Cuypere (90). Dankzij de hulp van familiaal helpster Sandra Arens, kan ze nog steeds zelfstandig wonen.