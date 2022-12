Woonproject Eylenbosch maakt kans op ‘Oscar’ van de vastgoedsector

Hoeilaart RESTOTIP: Bij Winston Patisserie kan je smullen van taarten en koekjes met invloeden uit Australië en Parijs

Ze is geboren en getogen in Australië, maar toch heeft de 30-jarige Hannah Pretty recent haar patisseriezaak Winston Patisserie in Hoeilaart geopend. Nadat ze patisserieopleidingen ‘Down Under’ en in Parijs volgde, heeft ze nu haar droom gerealiseerd in de druivengemeente. Voor taarten, koekjes en ander lekkers met invloeden uit Australië en de Franse hoofdstad moet je voortaan in Hoeilaart zijn.

8 december