Willeke (10) lijdt aan zeldzame hersentumor, vrienden springen in de bres met padeltoernooi: “Ze draagt de haarloze coupe met enorm veel trots”

Gooik/TernatIn mei stopte de wereld met draaien voor de 10-jarige Willeke -die donderdag haar 10de verjaardag vierde- en haar familie uit Gooik. Na maanden van onderzoeken werd een zeldzame hersentumor vastgesteld. Enkele operaties later en nog maanden aan chemotherapie te gaan staat de familie nu voor de grootste uitdaging in hun leven. Dat is buiten tientallen vrienden gerekend, want zij organiseren dit weekend een padeltoernooi in Ternat ten voordele van het Kinderkankerfonds. “Want waar een Willeke is, is een weg”, klinkt het vastberaden.