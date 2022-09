Wijngilde Commanderij Pajottenland organiseert proefavonden

Tijdens een gildejaar worden zes avonden wijnproeven georganiseerd. Er wordt een kwalitatief wijnaanbod van verschillende wijnregio’s gebracht. Met een voordracht of het gebruiken van didactisch materiaal worden alle facetten van het wijngebeuren belicht. Tijdens de avond is er ook een interactieve participatie van de leden in het wijnproeven. De proefavonden van de wijngilde vinden plaats van eind september tot april in Kasteel La Motte in Dilbeek. Elke avond wordt met een lichte maaltijd afgesloten.