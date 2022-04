Wijkagent Frank ontving zo’n 150 mensen in zijn wijkbabbelbox

DilbeekNiet minder dan 146 inwoners vonden in februari en maart de weg naar de wijkbabbelbox van de Dilbeekse politie . De zone had één van de pop-upcontainers ingepalmd waar wijkagent Frank Van Crombruggen inwoners op een laagdrempelige manier kon ontvangen. “We bekijken of we dit project in de deelgemeenten kunnen herhalen”, klinkt het.

“Maar liefst 146 inwoners vonden de weg naar de container langs de Sint-Alenalaan”, laat de politie weten. “De meeste mensen, 131 in totaal, kwamen met vragen over wijkgerelateerde zaken. Ze werden meteen geholpen of kregen een afspraak op ons commissariaat om bijvoorbeeld een klacht te komen indienen of aangifte te doen. Het ging onder meer over de woonomgeving, snelheid van het verkeer, verkeerd parkeren, bezorgdheid omtrent de veiligheid binnen de wijken, signaleren van verdachte situaties, sociale problemen, burenruzies, overlast hangjongeren, domiciliefraude enzovoort.”

Elf andere personen hadden vragen die bestemd waren voor de gemeentelijke diensten. Zij werden door Van Crombruggen doorverwezen naar het juiste adres. Tot slot waren er vier personen geïnteresseerd in een job bij de politie. Zij kregen de gewenste uitleg over de selectieproeven en hoe ze zich kandidaat kunnen stellen. Vanaf 28 april 2022 starten er informatiesessies voor geïnteresseerden. Tot slot maakte wijkagent Frank ook reclame voor de buurtinformatienetwerken in de gemeente en verschillende inwoners lieten al verstaan dat ze zich gingen aanmelden bij het BIN in hun wijk.

“Samengevat kunnen we stellen dat dit initiatief meer dan geslaagd is”, klinkt het. “Onze bedoeling was om de drempel tussen burger en politie te verlagen door in de wijk zelf aanwezig te zijn. In de toekomst zullen we bekijken om dit soort initiatief te herhalen in de andere deelgemeenten van Dilbeek.”