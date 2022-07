Westrand past openingsuren aan tijdens de vakantie

DilbeekVanaf maandag 18 juli past Westrand de openingsuren van het onthaal aan. Daarmee gaat het cultuurcentrum enkele weken in zomermodus. Vier weken lang wordt het onthaal slechts twee keer per week bemand, enkel in de voormiddag. Toch zullen de Dilbekenaren niet in de kou blijven staan.