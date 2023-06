WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Dilbeek

Vrouw in levensge­vaar na aanrijding door tram in Schaarbeek: tramver­keer op lijn 7 onderbro­ken

Donderdagochtend heeft een tram een voetgangster aangereden in de buurt van de halte Demolder in Schaarbeek. De vrouw werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het incident veroorzaakt ernstige hinder op tramlijn 7 tussen de haltes Van Praet en Meiser, zo meldt de MIVB.