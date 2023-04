WEER. Redelijk helder in Dilbeek vanochtend

Plannen voor nieuwe sporthal dateren al van 1978, nu komt eindelijk schot in de zaak: “Een stap vooruit in het lange debat”

Op de recentste gemeenteraad van Pepingen is eindelijk schot in de zaak gekomen van een jarenlange discussie: komt er een sporthal in de gemeente of niet? Een échte sporthal zal het alvast niet worden, maar wel een outdoor multisport-omgeving. “Het heeft geen zin om de gemeente in een pak schulden te stoppen.”