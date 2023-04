WEER. Kans op overwegend bewolkt weer vanochtend in Dilbeek

Amper vrij nadat hij dodelijk ongeval veroorzaak­te, belandt spookrij­der N. (45) opnieuw in cel, nu door huiselijk geweld tegenover vrouw

Zijn lesje had N.R. duidelijk niet geleerd nadat de politie hem in september betrapte op dronken rijden. Nog geen half jaar later gaat de man uit Ternat onder invloed van alcohol en drugs spookrijden op de Brusselse Binnenring en veroorzaakt hij een dodelijk ongeval. Hij belandt in de cel, maar wordt eind maart vrijgelaten. Tot dinsdag de stoppen bij N. weer doorslaan.