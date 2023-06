WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Dilbeek vanochtend

UPDATE: Verkeer hersteld na elektrocu­tie spoorloper in Brusselse metrotun­nel

In de tunnel tussen de Brusselse metrostations Kruidtuin en Madou is maandagnamiddag een persoon overleden door elektrocutie. De reizigers in de metro zelf werden geëvacueerd. Omstreeks 21 uur is het metroverkeer op lijnen 2 en 6 hersteld, zo meldt de vervoersmaatschappij MIVB.