WEEKENDTIPS: 5 leuke tips om er dit weekend op uit te trekken in Brussel en de rand: Van een rockfestival tot een gigantisch tuinfeest en unieke fietsroutes, er is voor elk wat wils

Tv, internet, mobiel én vaste lijn voor 48 euro per maand: dit zijn de goedkoop­ste telecombun­dels

64 procent van de Belgen heeft een telecombundel. De meesten kiezen voor een bundel die zowel vast internet, vaste telefonie, televisie en mobiele diensten omvat. Dat blijkt uit het meest recente cijferrapport van telecomwaakhond BIPT. Welke ‘4-play bundel’ is het goedkoopst? En welke bundel neem je best als je geen nood hebt aan televisie of vaste lijn? Mijntelco.be zoekt het uit.

8 augustus