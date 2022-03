Watervoorzieningsproject van Bagaya-Kapelle werkgroep ontvangt provinciale steun

Asse Sien (21) op zoek naar 50.000 euro voor app Sendwich: “Willen uitbreiden naar Wallonië en het buitenland”

Het gaat Sien De Vriese (21) uit Asse voor de wind. In 2020 lanceerde ze de app Sendwich, in de eerste plaats een platform voor scholen en leerlingen om makkelijk broodjes of een lunch te bestellen bij een aangesloten leverancier. Via het platform behoudt de school ook een bepaalde controle over wat besteld kan worden en bij welke leverancier, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Deliveroo en Takeaway. Nu is ze op zoek naar minstens 50.000 euro. “Om nog verder uit te breiden in Vlaanderen, maar ik heb ook mijn pijlen gericht op Wallonië en zelfs het buitenland”, zegt de jonge onderneemster.

17 maart