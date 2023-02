Waterlek in Asse zorgt voor mogelijke problemen in Dilbeek

Brussel Brussel vangt dubbel zoveel Oekraïense vluchtelin­gen op dan afgespro­ken

Ook in het Brussels Gewest laat de Russische inval in Oekraïne zich zwaar voelen. De afspraak was dat Brussel tien procent van de Oekraïense vluchtelingen zou opvangen, maar in realiteit zijn er dat dubbel zoveel, zo’n 10.700. De factuur hiervoor loopt intussen op tot ruim 61 miljoen euro. Daarnaast zijn er ook economische gevolgen, zowel op de handel met Oekraïne als voor burger en economie door de hoge energieprijzen en inflatie.

