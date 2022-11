Vuilniszakken leiden tot ontmanteling cannabisplantage: 6 personen voor rechtbank

Het onderzoek ging van start toen op 17 maart in Dilbeek een sluikstort werd ontdekt met een twintigtal vuilniszakken. Daarin bleken de resten van een cannabisplantage te zitten maar ook een factuur van een gsm-operator waarop een adres stond. De politie trok daarop naar die woning en stootte bij de huiszoeking op een professionele cannabisplantage van zo’ 800 planten. In de woning werd ook een verdachte opgepakt, A.A. In dezelfde straat stootte de politie ook op een wagen die vollag met mest en andere benodigdheden voor het onderhoud van de plantage, en de bestuurder van die wagen, R.A., werd eveneens in de boeien geslagen. Hetzelfde gebeurde met de twee personen die de woning gehuurd hadden, A.S. en V.C.

Foto’s

Het voertuig dat in die straat werd onderschept, bleek eigendom van nog een andere man, S.G. Die werd per toeval een tweetal weken later, op 1 april, opgepakt bij een controle in Sint-Jans-Molenbeek, in een wagen die bestuurd werd door zesde verdachte M.B. Het tweetal had een kleine hoeveelheid cannabis bij en in hun smartpones trof de politie een hoop foto’s aan van cannabisplantages, en van winkels die materiaal voor cannabisplantages verkochten, alsook een hoop conversaties over de huur van loodsen en andere panden. “Het is duidelijk dat ook die twee verdachten, S.G. en M.B., een link hadden met de ontdekte cannabisplantage, en zelfs dat ze daarin een leidende rol hadden gespeeld”, aldus het parket dat daarom celstraffen van 54 maanden en vier jaar vorderde. Tegen de andere vier verdachten eiste het parket gevangenisstraffen van 18 tot 40 maanden.

Procedurefouten

Zowel S.G. als M.B. betwistten dat ze iets met de cannabisplantage te maken hadden en vroegen dan ook de vrijspraak. Volgens de advocaat van S.G. zijn er ook procedurefouten gemaakt tijdens het onderzoek. “Die gesprekken over het huren van loodsen en andere gebouwen hebben niets te maken met plantages”, klonk het dan weer bij de advocaat van M.B. “Mijn cliënte was op zoek naar een opslagplaats voor haar handelszaak. De politie heeft alle gebouwen gecontroleerd die in die gesprekken vermeld werden, en heeft daar niets gevonden. Behalve die gesprekken is er niets dat haar linkt aan die plantage.” Andere verdachten gaven hun aandeel in de feiten toe en vroegen de rechtbank om een milde straf uit te spreken. De eigenaars van de woning waar de plantage werd ontdekt, stelden zich burgerlijke partij en eisten een schadevergoeding. “Er is maandenlang geen huur betaald, er zijn tussenmuren uitgebroken om de plantage op te bouwen, en doordat alle ramen en deuren werden afgeplakt, is er in een groot deel van de woning condensatieschade”, klonk het bij hen. De rechtbank doet over enkele weken uitspraak.

